Рух ворожих цілей моніторять у Повітряних силах. Закликаємо вас бути уважними до тривог та дотримуватися правил безпеки.

Де є загроза атаки?

21:27, 26 березня

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:58, 26 березня

Ворожі БпЛА в районі Балаклії зі сходу.

20:50, 26 березня

Пуски КАБ на Сумщині.

20:40, 26 березня

Активність ворожої тактичної авіації на північно-східних та східних напрямках.

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

20:33, 26 березня

Ворожі БпЛА на Харківщині з півночі у південному напрямку.

19:24, 26 березня

Чернігів – у районі міста ворожий БпЛА.

19:23, 26 березня

БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Новомиколаївку.

17:48, 26 березня

Полтавщина: БпЛА повз Зіньків, курс південний.

17:44, 26 березня

БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Синельникове.