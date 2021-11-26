Водитель грузовика, повлекшего ужасное ДТП в Харькове, был под наркотиками

В Харькове на объездной произошла массовая автокатастрофа с участием 5 авто. По данным прокуратуры, водитель грузовика MAN был в состоянии наркотического опьянения опиатами и каннабиноидами.

Фура ехала на красный свет 25 ноября. О том, что водитель был под наркотиками, сообщил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Не алкогольное, а наркотическое опьянение

Согласно медицинскому заключению, водитель грузовика с полуприцепом находился в состоянии наркотического опьянения. Он был под влиянием опиатов и каннабиноидов. Водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.

По словам представителя прокуратуры, следователи изменили квалификацию дела. Теперь ему грозит статья "нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, что повлекло смерть нескольких потерпевших".

Мужчине может грозить заключение на срок от 7 до 12 лет с лишением права управлять на срок от 7 до 10 лет. Представитель прокуратуры добавил, что водителю сообщат о подозрении в ближайшее время.

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