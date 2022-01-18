Жители Харькова массово жалуются на русский язык, – Креминь

Языковые омбудсмены зарегистрировали более 3,5 тысячи обращений о нарушении языкового закона в Украине за 2021 год. Каждое десятое было из Харьковской области.

Об этом в эфире одного из харьковских радио рассказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь. Всего в Харьковской области зафиксировали 339 обращений.

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Нарушение языкового закона

Жители Харькова и области жаловались на многочисленные нарушения в интернет-магазинах и в заведениях общественного питания. По словам Тараса Креминя, больше всего грешили именно интернет-магазины Харьковской области.

На отсутствие украиноязычной версии сайтов поступила пятая часть жалоб. Еще 88 раз пожаловались на обслуживание в ресторанах и других заведениях питания на негосударственном языке.

За первое нарушение языкового закона предусмотрены предупреждения и требование исправления. Если в течение года его повторят, тогда придется уплатить до 6,8 тысячи гривен штрафа.

Ряд жалоб касался вывесок на иностранном языке. Возмущало жителей Харькова и области то, как общаются местные депутаты и сотрудники органов государственной власти – по ним зарегистрировали 43 обращения.

Еще 9 раз пожаловались на язык общения работников правоохранительных органов.

Харьковская языковая программа

Депутаты Харьковского облсовета согласовали областную языковую программу в ноябре 2021 года. Она предусматривает ряд комплексных мер до 2025 года по обеспечению развития украинского языка в Харьковской области.

По словам Тараса Креминя, аналогичную программу планируют принять и на уровне Харькова. Обычно, на обращения языковых омбудсменов нарушители реагируют и исправляют ошибки.



Сферы, где украинский язык является обязательным / Инфографика 24 канала

Печатные медиа изменят язык

Все печатные русскоязычные издания в Украине должны перейти на государственный язык. С 16 января вступили в силу новые нормы языкового закона, которые предусматривают обязательный тираж на украинском.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" приняли 25 апреля 2019 года. Он вступил в силу 16 июля того же года.

Только украинская или русская и украинская версии журналов и газет должны выходить в один день с одинаковым названием, содержанием и объемом. Для перехода у издателей было более 2,5 лет.

За нарушение законодательства, владельцев газет и журналов будут штрафовать. В то же время, изменения в закон не касаются экземпляров, которые выдаются:

языками коренных народов Украины;

не английском;

официальным языком Евросоюза до 16 июля 2024 года.

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