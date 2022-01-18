Жителі Харкова масово скаржаться на російську мову, – Кремінь

Мовні омбудсмени зареєстрували понад 3,5 тисячі звернень про порушення мовного закону в Україні за 2021 рік. Кожне десяте було з Харківської області.

Про це в ефірі одного з харківських радіо розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Загалом на Харківщині зафіксували 339 звернень.

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Порушення мовного закону

Мешканці Харкова і області жалілися на численні порушення в інтернет-магазинах та в закладах громадського харчування. За словами Тараса Кременя, найбільше грішили саме інтернет-магазини Харківщини.

На відсутність україномовної версії сайтів надійшла п'ята частина скарг. Ще 88 разів пожалілися на обслуговування в ресторанах й інших закладах харчування недержавною мовою.

За перше порушення мовного закону передбачені попередження та вимога виправлення. Якщо впродовж року його повторять, тоді доведеться сплатити до 6,8 тисячі гривень штрафу.

Низка скарг стосувалася вивісок іноземною мовою. Обурювало жителів Харкова й області те, як спілкуються місцеві депутати та співробітники органів державної влади – щодо них зареєстрували 43 звернення.

Десять порушень було у сфері охорони здоров'я. Ще 9 разів поскаржилися на мову спілкування працівників правоохоронних органів.

Харківська мовна програма

Депутати Харківської облради погодили обласну мовну програму у листопаді 2021 року. Вона передбачає ряд комплексних заходів до 2025 року щодо забезпечення розвитку української мови на Харківщині.

За словами Тараса Кременя, аналогічну програму планують ухвалити й на рівні Харкова. Зазвичай, на звернення мовних омбудсменів порушники реагують та виправляють помилки.



Сфери, де українська мова є обов'язковою / Інфографіка 24 каналу

Друковані медіа змінять мову

Усі друковані російськомовні видання в Україні мусять перейти на державну мову. Від 16 січня набули чинності нові норми мовного закону, які передбачають обов'язковий тираж українською.

Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" ухвалили 25 квітня 2019 року. Він набув чинності 16 липня того самого року.

Лише українська або російська та українська версії журналів і газет повинні виходити в один день з однаковою назвою, змістом та обсягом. Для переходу видавці мали понад 2,5 роки.

За порушення законодавства, власників газет та журналів штрафуватимуть. Водночас, зміни до закону не стосуються примірників, що видаються:

мовами корінних народів України;

англійською;

офіційною мовою Євросоюзу до 16 липня 2024 року.

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