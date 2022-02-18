Смертельна ДТП з таксі та мотоциклом у Харкові: водія засудили до 3 років колонії

Київський районний суд Харкова виніс вердикт у справі про смертельну ДТП. Водій таксі визнав свою провину.

Про це стало відомо з матеріалів справи від 15 лютого. Засідання відбулося у Київському райсуді міста Харкова.

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Подробиці справи

Аварія сталася 26 липня 2020 року на перехресті Пушкінської та Ярослава Мудрого в Харкові. Водій таксі на своєму Hyundai здійснював розворот і не пропустив мотоцикліста.

Керманич двоколісного Yamaha не мав як проїхати. Внаслідок зіткнення з авто на швидкості мінімум 64 кілометри на годину, він помер на місці.



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Таксист зізнався у вчиненому та зауважив, що не помітив мотоцикліста в дзеркалі заднього виду. Уже після ДТП він спробував допомогти постраждалому, але врятувати життя не зміг.

Вирок суду

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель людини, чоловікові призначили покарання – 3 роки ув'язнення. Його також позбавили водійських прав на 2 роки.

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Фігурант справи повинен виплатити батькам загиблого по 215 тисяч гривень. Ще по 56 тисяч гривень заплатить страхова компанія.

Вирок ще не набув чинності. Таксист може подати апеляцію, однак поки триватимуть усі процедури, його триматимуть під вартою в Харківському СІЗО.

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