Об этом стало известно из материалов дела от 15 февраля. Заседание состоялось в Киевском райсуде города Харькова.

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Подробности дела

Авария произошла 26 июля 2020 года на перекрестке Пушкинской и Ярослава Мудрого в Харькове. Водитель такси на своем Hyundai совершал разворот и не пропустил мотоциклиста.

Водителю двухколесного Yamaha не было как проехать. В результате столкновения с авто на скорости минимум 64 километра в час, он умер на месте.



Мотоциклист погиб на месте ДТП в Харькове / Фото с телеграмму "ХХ"

Таксист признался в содеянном и сказал, что не заметил мотоциклиста в зеркале заднего вида. Уже после ДТП он попытался помочь пострадавшему, но спасти жизнь не смог.

Судебный приговор

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель человека, мужчине назначили наказание – 3 года заключения. Его также лишили водительских прав на 2 года.

Авария произошла на перекрестке Пушкинской и Ярослава Мудрого: смотрите видео

Фигурант дела должен выплатить родителям погибшего по 215 тысяч гривен. Еще по 56 тысяч гривен заплатит страховая компания.

Приговор еще не вступил в силу. Таксист может подать апелляцию, однако пока будут продолжаться все процедуры, его будут держать под стражей в Харьковском СИЗО.

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