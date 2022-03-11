"На це дивитися боляче": фото та відео з обстріляного наукового центру в Харкові

У Харкові окупанти обстріляли Національний науковий центр, у якому розташована дослідницька ядерна установка "Джерело нейтронів". Вона унікальна у всьому світі.

Якщо росіяни і далі гатитимуть по Харківському фізико-технічному інституті – є велика загроза екологічної катастрофи. Саме тому до цього центру має бути прикута увага не лише України, а й світу.

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Про центр повинні говорити на рівні з атомними станціями.

Якщо загатять науковий центр, де розташована ця майбутня установка "Джерело нейтронів" – буде велика екологічна біда. Минулого року туди завантажили паливо,

– зазначила харків'янка, яка спілкувалась з вченим центру.

Науковий центр у Харкові обстріляли окупанти: дивіться відео

Боляче дивитись

Харків'янка поспілкувалась з вченими, які працюють вже десятки років над цією установкою.

"Вчений підходить, гладить рукою ці дверцята і каже: "Це наше серце, над яким ми працюємо десятки років". На це просто дивитися боляче. Єдині, хто не розуміє – росіяни, які гатять по науці та мирних домівках", – зазначила вона.



Науковий центр атакували росіяни / Скриншот з відео 24 каналу



У будівлі вибиті вікна / Скриншот з відео 24 каналу



Окупанти не щадять нікого / Скриншот з відео 24 каналу

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