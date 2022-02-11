"Українофобська акція": в Харкові вандали осквернили пам'ятник УПА

У Харкові 11 лютого скоїли зухвалий акт вандалізму. Невідомі облили фарбою пам'ятний знак УПА в Молодіжному парку.

На це одразу відреагували місцеві патріоти, які назвали інцидент "українофобською акцією". Потім правоохоронці повідомили, що почали розслідування.

Інше місто В Одесі облили фекаліями пам'ятник героям АТО

Туди відправляли слідчих

Поліцейським про цю подію повідомив ще об 11 годині ранку 45-річний чоловік. Туди направили слідчих, які дослідили пам'ятну плиту з червоною фарбою.

Наразі ще жодних проваджень не відкривали. Проте правоохоронці вже зареєстрували подію в Єдиному обліку заяв.



Місце події до приїзду поліції / Фото з фейсбуку "Український Харків"

Як відреагували патріоти

Про вандалізм повідомили ще в обід у фейсбук-спільноті "Український Харків", де й оприлюднили фото. Там акцентували на тому, що це трапилося напередодні приїзду в місто глави держави.

Українофобську акцію здійснено з метою принизити українські силові структури та продемонструвати приналежність Харкова до "руского міра",

– написали автори допису.

Щоб підтвердити свої судження в дописі навели кілька аргументів. Зокрема, акцентували на близькості місця інциденту до відділку поліції.

Роком раніше У Львові затримали вандалів, які спаплюжили пам'ятник Степану Бандері: фото

Чи можуть за таке покарати Коли така подія сталася з пам'ятником Степана Бандери у Львові, винних таки знайшли. Слідчі повідомили зловмисникам про підозри в кримінальному провадженні.



Ці люди були обвинувачені за статтею про осквернення пам'ятника, спорудженого в пам'ять особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.



А можливе покарання за такі дії – від 4 до 5 років умовного ув'язнення чи навіть від 4 до 7 років за ґратами.

У Харкові таке вже було

24 червня 2019 року в поліції Харкова повідомили про аналогічний інцидент. Тоді також написали, що "інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень". Проте зазначали, що слідчі зібрали "первинний матеріал". Чи покарали когось – невідомо.



Облитий у 2019 році пам'ятник УПА в Харкові / Фото Нацполіції

Цікаво – Чи була УПА найкращою партизанською армією: дивіться відео