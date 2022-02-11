На это сразу отреагировали местные патриоты, назвавшие инцидент "украинофобской акцией". Потом правоохранители сообщили, что начали расследование.

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Туда отправляли следователей

Полицейским об этом событии сообщил еще в 11 часов утра 45-летний мужчина. Туда направили следователей, исследовавших памятную плиту с красной краской.

Пока еще никаких производств не открывали. Однако стражи порядка уже зарегистрировали событие в Едином учете заявлений.

Место происшествия до приезда полиции / Фото из фейсбука "Украинский Харьков"

Как отреагировали патриоты

О вандализме сообщили еще в обед в фейсбук-сообществе "Украинский Харьков", где обнародовали фото. Там акцентировали внимание на том, что это случилось накануне приезда в город главы государства.

Украинофобская акция осуществлена ​​с целью унизить украинские силовые структуры и продемонстрировать принадлежность Харькова к "русскому миру",

– написали авторы сообщения.

Чтобы подтвердить свои суждения в сообщении, привели несколько аргументов. В частности, акцентировали внимание на близости места инцидента к отделению полиции.

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Могут ли за такое наказать

Когда такое событие произошло с памятником Степана Бандеры во Львове, виновных нашли. Следователи сообщили злоумышленникам о подозрениях в уголовном производстве.



Эти люди были обвинены по статье об осквернении памятника, сооруженного в память лица, защищавшего независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.



А возможно наказание за такие действия – от 4 до 5 лет условного заключения или даже от 4 до 7 лет за решеткой.

В Харькове такое уже было

24 июня 2019 года в полиции Харькова сообщили об аналогичном инциденте. Тогда также написали, что "информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений". Однако отмечали, что следователи собрали "первичный материал". Наказали ли кого-то – неизвестно.

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