Вбила немовля та вистрибнула у вікно: харків'янка скоїла моторошний злочин

У Харкові жінка вистрибнула з вікна 4 поверху. Потім викликала поліцію та виявилося, що вона перед цим вбила власну дитину.

Її малюку на момент загибелі було тільки 2 роки. Жінка зателефонувала на 102 приблизно о 4 ночі. Проте невідомо, скільки часу вона лежала травмована під домом.

Актуально Під Києвом жорстоко вбили та розчленували 23-річну матір малюка: подробиці трагедії

Сусіди вважали зразковими батьками

Vgorode пише, що у квартирі справді виявили вбитим маленького хлопчика. Поряд лежало ймовірне знаряддя вбивства – пояс від халата.

Цій жінці 36 років і вона жителькою Харкова. Вона не судима, у декреті й нібито мала сімейні проблеми. Також відомо, що сина вона виховувала сама, а жила зі своїм батьком.



Вікно, де вона вистрибнула / Фото Прокура Харківщини

Проте Суспільне це заперечує, мовляв, батько таки жив із сім’єю. Це підтверджують, зокрема, коментарів мешканців дому, де це трапилося.

Зразкові батьки, зразкова пара. Вона народила пізно, дитина була бажана, вона билась над нею, як пташка. Це немислимо,

– сказала сусідка.

Зараз жінка перебуває в реанімаційному відділені лікарні. Прокурори чекають, поки лікарі дадуть згоду на допит.



Квартира, де це трапилося / Фото Прокура Харківщини

Як її можуть покарати

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Якщо вину жінки зможуть довести в суді, вона відправиться до в'язниці на строк до 15 років.

Інше вбивство дитини

16 листопада повідомили про жахливу подію на Дніпропетровщині. Там викликали швидку до 4-річної дівчинки, яка вже померла. По приїзду медики встановили, що причиною загибелі було сильне побиття.

Дитина лежала в ліжку, а тіло було вкрите гематомами. Згодом виявилося, що її батько заперечує свою провину. Проте його все ж затримали для встановлення обставин.