Відбійник протаранив салон авто: у Харкові суд покарав водія за смертельну ДТП

8 років тривала справа моторошної автопригоди на трасі Харків – Липці. У ДТП загинули 4 людей.

Харківський районний суд призначив покарання водієві ВАЗ, який вчинив смертельну автопригоду. Про це стало відомо 23 лютого.

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Обставини ДТП

Відомо, що трагічна аварія сталася в ніч на 9 березня 2014 року. Водій ВАЗ рухався трасою Харків – Липці до обласного центру.

Окрім 32-річного керманича, в салоні перебували 4 пасажири. Чоловік сів за кермо у нетверезому стані.

Біля села Руські Тишки водій раптово виїхав на узбіччя й збив 2 людей, які йшли в попутному напрямку. Після цього автомобіль врізався у металевий відбійник, який протаранив салон.

Покарання за смертельну автопригоду

На місці події загинули обоє пішоходів, а також двоє пасажирів авто. Чоловікам та жінці було від 25 до 27 років.

Водій своєї провини в залі суду не визнав. Водночас суд у Харкові призначив йому покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху – 9 років за ґратами з позбавленням водійських прав на 3 роки.

Більш суворе покарання

Як пояснив 24 каналу речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, з березня 2014 по липень 2016 року порушник перебував під вартою. Згодом запобіжний захід змінили, але після ухвалення вироку його знову арештували.

Прокуратура також збирається подати апеляцію й вимагатиме збільшити покарання за смертельну ДТП до 10 років ув'язнення.

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