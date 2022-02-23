Харьковский районный суд назначил наказание водителю ВАЗ, совершившему смертельное автопроисшествие. Об этом стало известно 23 февраля.

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Обстоятельства ДТП

Известно, что трагическая авария произошла в ночь на 9 марта 2014 года. Водитель ВАЗ двигался по трассе Харьков – Липцы в областной центр.

Кроме 32-летнего водителя, в салоне находились 4 пассажира. Мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии.

Возле села Русские Тишки водитель внезапно выехал на обочину и сбил 2 человек, которые шли в попутном направлении. После этого автомобиль врезался в металлический отбойник, протаранивший салон.

Наказание за смертельное автопроисшествие

На месте происшествия погибли оба пешехода, а также двое пассажиров авто. Мужчинам и женщине было от 25 до 27 лет.

Водитель своей вины в зале суда не признал. В то же время суд в Харькове назначил ему наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения – 9 лет за решеткой с лишением водительских прав на 3 года.

Более суровое наказание

Как объяснил 24 каналу представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, с марта 2014 по июль 2016 года нарушитель находился под стражей. Впоследствии меру пресечения изменили, но после вынесения приговора его снова арестовали.

Прокуратура также собирается подать апелляцию и потребовать увеличить наказание за смертельное ДТП до 10 лет тюрьмы.

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