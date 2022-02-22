По словам руководителя Салтовской окружной прокуратуры Харькова Руслана Скуратовича, инцидент произошел 19 февраля. Злоумышленник зашел в магазин на улице Бучмы, где работала его бывшая девушка.

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Попытка поджога

23-летняя харьковчанка незадолго до событий бросила своего 28-летнего парня. Поэтому он решил отомстить ей и поджечь.

Мужчина захотел жестоко отомстить девушке, которая его бросила / Фото прокуратуры Харьковщины

Мужчина притворился, что покупает сигареты. Когда продавщица их подала, то облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и начал бросать в нее подожженные бумажки.

Девушка спряталась за прилавком. Тогда неадекват поджег пакет на полу и прилавок загорелся.

Огонь вовремя потушили

В павильоне начался настоящий пожар, поэтому злоумышленник скрылся. Продавщице удалось спастись, прохожий вызвал пожарных.

Злоумышленник попытался поджечь девушку и устроил пожар / Фото прокуратуры Харьковщины

Огонь вовремя потушили. Следователи оперативно разыскали правонарушителя. Ему объявили подозрение по фактам покушения на убийство и поджога имущества.

Суд постановил держать дебошира под стражей. Расследование продолжается, харьковчанину грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное.

Поджог в Кривом Роге

Подобный случай произошел недавно в Днепропетровской области. 20 февраля во время ссоры с сожительницей 35-летний мужчина поджег ей волосы.

27-летняя женщина попала в больницу с сильными ожогами лица. По предварительной информации, конфликт произошел после употребления алкоголя. Нападавшего задержали.