За словами керівника Салтівської окружної прокуратури Харкова Руслана Скуратовича, інцидент стався 19 лютого. Зловмисник зайшов у магазин на вулиці Бучми, де працювала його колишня дівчина.
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Спроба підпалу
23-річна харків'янка незадовго до подій кинула свого 28-річного хлопця. Відтак він вирішив помститися їй та підпалити.
Чоловік захотів жорстоко помститися дівчині, яка його кинула / Фото прокуратури Харківщини
Чоловік прикинувся, що купує цигарки. Коли продавчиня їх подала, то облив її легкозаймистою рідиною і почав кидати в неї підпалені папірці.
Дівчина сховалася за прилавком. Тоді неадекват підпалив пакет на підлозі й прилавок загорівся.
Вогонь вчасно загасили
У павільйоні розпочалася справжня пожежа, тож зловмисник втік. Подавчині вдалося врятуватися, перехожий викликав пожежників.
Зловмисник спробував підпалити дівчину та влаштував пожежу / Фото прокуратури Харківщини
Вогонь вчасно загасили. Слідчі оперативно розшукали правопорушника. Йому оголосили підозру за фактами замаху на вбивство й підпалу майна.
Суд ухвалив тримати дебошира під вартою. Розслідування триває, харків'янину загрожує до 15 років за ґратами або довічне.
Підпал в Кривому Розі
Подібний випадок стався нещодавно у Дніпропетровській області. 20 лютого під час сварки зі співмешканкою 35-річний чоловік підпалив їй волосся.
27-річна жінка потрапила до лікарні із сильними опіками обличчя. За попередньою інформацією, конфлікт стався після вживання алкоголю. Нападника затримали.