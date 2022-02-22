За словами керівника Салтівської окружної прокуратури Харкова Руслана Скуратовича, інцидент стався 19 лютого. Зловмисник зайшов у магазин на вулиці Бучми, де працювала його колишня дівчина.

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Спроба підпалу

23-річна харків'янка незадовго до подій кинула свого 28-річного хлопця. Відтак він вирішив помститися їй та підпалити.



Чоловік захотів жорстоко помститися дівчині, яка його кинула / Фото прокуратури Харківщини

Чоловік прикинувся, що купує цигарки. Коли продавчиня їх подала, то облив її легкозаймистою рідиною і почав кидати в неї підпалені папірці.

Дівчина сховалася за прилавком. Тоді неадекват підпалив пакет на підлозі й прилавок загорівся.

Вогонь вчасно загасили

У павільйоні розпочалася справжня пожежа, тож зловмисник втік. Подавчині вдалося врятуватися, перехожий викликав пожежників.



Зловмисник спробував підпалити дівчину та влаштував пожежу / Фото прокуратури Харківщини

Вогонь вчасно загасили. Слідчі оперативно розшукали правопорушника. Йому оголосили підозру за фактами замаху на вбивство й підпалу майна.

Суд ухвалив тримати дебошира під вартою. Розслідування триває, харків'янину загрожує до 15 років за ґратами або довічне.

Підпал в Кривому Розі

Подібний випадок стався нещодавно у Дніпропетровській області. 20 лютого під час сварки зі співмешканкою 35-річний чоловік підпалив їй волосся.

27-річна жінка потрапила до лікарні із сильними опіками обличчя. За попередньою інформацією, конфлікт стався після вживання алкоголю. Нападника затримали.