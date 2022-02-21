Как можно услышать от одной из участниц действа, видео записали 19 февраля вечером. Несколько девушек с парнями катались по вечернему Харькову и распивали алкогольные напитки.
Актуально Родителям 16-летнего виновника ДТП в Харькове объявили о подозрении
Дебош в Харькове
Пользователи соцсетей возмутились действиями подростков. Они перезалили все сторис в местные телеграм-каналы.
На ролике видно, как водитель и пассажиры авто распивают алкогольные напитки. В таком состоянии они некоторое время катались по городу.
В Харькове молодежь устроила нетрезвое катание по городу / Скриншот с видео
Во время поездки одна из девушек кричала в громкоговоритель. Молодежь также громко слушала музыку.
В завершение, жители Харькова приехали на площадь Свободы. Напротив здания Харьковской ОГА они продолжили распивать алкоголь, а пустые бутылки разбили об асфальт.
Пустые бутылки из-под алкоголя подростки разбили об асфальт / Скриншот с видео
Буллинг в Запорожье
Недавно правоохранители завершили следствие по другому случаю в Запорожье. Речь идет о буллинге и избиении школьниц.
Под суд отправили пятерых девушек, которых подозревают в травле и избиении трех учениц в возрасте 13, 14 и 16 лет. Известно, что нападавшие требовали у сверстниц 5 тысяч гривен.
Сам инцидент произошел еще 22 ноября и длился почти час на спортплощадке школы. Девушкам инкриминируют грабеж, разбой, хулиганство и вымогательство денег. Одну из пострадавших пришлось прооперировать после того, как ей сломали нос.