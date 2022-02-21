Как можно услышать от одной из участниц действа, видео записали 19 февраля вечером. Несколько девушек с парнями катались по вечернему Харькову и распивали алкогольные напитки.

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Дебош в Харькове

Пользователи соцсетей возмутились действиями подростков. Они перезалили все сторис в местные телеграм-каналы.

На ролике видно, как водитель и пассажиры авто распивают алкогольные напитки. В таком состоянии они некоторое время катались по городу.

В Харькове молодежь устроила нетрезвое катание по городу / Скриншот с видео

Во время поездки одна из девушек кричала в громкоговоритель. Молодежь также громко слушала музыку.

В завершение, жители Харькова приехали на площадь Свободы. Напротив здания Харьковской ОГА они продолжили распивать алкоголь, а пустые бутылки разбили об асфальт.

Пустые бутылки из-под алкоголя подростки разбили об асфальт / Скриншот с видео

Буллинг в Запорожье

Недавно правоохранители завершили следствие по другому случаю в Запорожье. Речь идет о буллинге и избиении школьниц.

Под суд отправили пятерых девушек, которых подозревают в травле и избиении трех учениц в возрасте 13, 14 и 16 лет. Известно, что нападавшие требовали у сверстниц 5 тысяч гривен.

Сам инцидент произошел еще 22 ноября и длился почти час на спортплощадке школы. Девушкам инкриминируют грабеж, разбой, хулиганство и вымогательство денег. Одну из пострадавших пришлось прооперировать после того, как ей сломали нос.