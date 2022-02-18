Следователи отметили, что неисполнение обязанностей по уходу за ребенком повлекло смертельные последствия. Об этом сообщили 18 февраля.

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Что грозит родителям

Мать и отец 16-летнего подсудимого Николая могут попасть в тюрьму на срок от 2 до 5 лет. Ранее уже сообщали о том, что их могут привлечь к ответственности.

Что совершил несовершеннолетний

По материалам досудебного расследования, с ноября 2019 года по октябрь 2021 года подросток совершил ряд административных и уголовных преступлений. В частности, в ноябре 2019 года он в супермаркете устроил стрельбу.

Тогда между Николаем и родителями его одноклассницы возник конфликт. Парень вынул пневматический пистолет и выстрелил в людей. Они получили телесные повреждения.

Суд принял для подростка принудительные меры воспитательного характера. Николая передали под опеку матери до достижения 18-летия. Однако, как отметили в прокуратуре, женщина уезжала за границу и оставляла сына без присмотра.



Мажора из Харькова уже привлекали к ответственности / Фото Харьковской областной прокуратуры

Что известно о смертельном ДТП

Подросток 26 октября 2021 года возле проспекта Гагарина на улице Одесской ехал на запрещающий цвет светофора. Он был за рулем автомобиля Infiniti и на бешеной скорости врезался в Chevrolet Aveo, где был 58-летний водитель.

От полученных травм мужчина погиб на месте. Кроме этого, 3 пассажира Infiniti получили травмы.

Текст публикации Харьковской областной прокуратуры

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры следователями ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении матери и отцу 16-летнего водителя, которого будут судить за смертельное ДТП на проспекте Гагарина, по факту злостного невыполнения установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).