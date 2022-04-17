Вогонь охопив майже тисячу квадратних метрів: внаслідок обстрілу спалахнув ринок у Харкові

Російські вбивці безперервно обстрілюють Харків. Через чергову атаку 17 квітня спалахнув ринок на Салтівці.

Про це розповіли у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зазначили, що на Салтівці загорілись торговельні павільйони.

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Загалом вогонь охопив приблизно тисячу квадратних метрів. Наразі відомо, що після сьогоднішніх обстрілів у Харкові виникло 15 пожеж.



У Харкові 15 пожеж / Фото Суспільного

Люди не можуть виїхати

В Ізюмському районі російські вбивці обстріляли 2 автомобілі з людьми, що намагались евакуюватися. В одній з машин була дитина, проте вона залишилася неушкодженою. Також там перебувала мама, яка отримала поранення, та бабуся, яка загинула.

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