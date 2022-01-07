Зі спини стирчав ніж: на Харківщині чоловік ледь не вбив доньку співмешканки у Святвечір

У Святвечір, 6 січня, жителька села Андріївка побачила на вулиці дівчину, зі спини якої стирчав ніж. Поліцейські встановили, що до замаху на вбивство був причетним співмешканець матері постраждалої.

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Його раніше вже судили за умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження.

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Чоловік ледь не вбив доньку своєї співмешканки

О 22:40 правоохоронцям зателефонувала жителька села Андріївка. Жінка розповіла, що навпроти її будинку лежить дівчина з ножем у спині. Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 52-річний місцевий житель.

У Святвечір він разом зі своєю співмешканкою та її донькою пиячили. Враз почалася сварка, під час якої чоловік схопився за ніж та вдарив ним 22-річну дівчину. Після цього зловмисник намагався накласти на себе руки.



Чоловік ледь не вбив 22-річну доньку співмешканки / Фото поліції Харківщини

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Чоловікові загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "замах на умисне вбивство". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини злочину.