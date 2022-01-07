Правоохранители оперативно задержали злоумышленника. Его ранее уже судили за умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения.

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Мужчина чуть не убил дочь своей сожительницы

В 22:40 правоохранителям позвонила жительница села Андреевка. Женщина рассказала, что напротив ее дома лежит девушка с ножом в спине. Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 52-летний местный житель.

В Сочельник он вместе со своей сожительницей и ее дочкой пьянствовали. Внезапно началась ссора, во время которой мужчина схватился за нож и ударил им 22-летнюю девушку. После этого злоумышленник пытался покончить с собой.



Мужчина чуть не убил 22-летнюю дочь сожительницы / Фото полиции Харьковщины

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Мужчине грозит тюрьма

Правоохранители задержали мужчину. Вскоре ему сообщат о подозрении и выберут меру пресечения.

Следователи открыли уголовное производство за покушение на умышленное убийство". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить до 15 лет за решеткой.

Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства преступления.