Зі спини стирчав ніж: на Харківщині чоловік ледь не вбив доньку співмешканки у Святвечір

Правоохоронці оперативно затримали зловмисника. Його раніше вже судили за умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження.

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Чоловік ледь не вбив доньку своєї співмешканки

О 22:40 правоохоронцям зателефонувала жителька села Андріївка. Жінка розповіла, що навпроти її будинку лежить дівчина з ножем у спині. Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 52-річний місцевий житель.

У Святвечір він разом зі своєю співмешканкою та її донькою пиячили. Враз почалася сварка, під час якої чоловік схопився за ніж та вдарив ним 22-річну дівчину. Після цього зловмисник намагався накласти на себе руки.



Чоловік ледь не вбив 22-річну доньку співмешканки / Фото поліції Харківщини

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Чоловікові загрожує в'язниця

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "замах на умисне вбивство". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме до 15 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини злочину.