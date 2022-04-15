Кілька моторошних історій з українських сіл, звільнених від окупації

Російські загарбники чинять справжні звірства в Україні. Окрім бомбардувань, вони катують, ґвалтують та вбивають мирних жителів. Список воєнних злочинів окупантів поповнюється щодня.

Українські захисники продовжують відвойовувати населені пункти та рятувати мирних жителів від жахів окупації. Після відступу ворожих військ з Київщини увесь світ жахнувся злочинами, які вони коїли.

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Врятовані мирні жителі розповіли про жахи окупації

Жителі населених пунктів, яким вдалося вижити під час російської окупації, розповідають страшні історії про викрадення, зґвалтування та тортури, які чинили загарбники. Генеральна прокуратура України Ірина Венедіктова заявила, що вже є 5800 справ про воєнні злочини росіян. Однак щодня правоохоронці відкривають дедалі більше проваджень.

Попри те, що Росія заперечує усі звинувачення, журналісти CNN побачили правдиві наслідки російської окупації в багатьох місцях по всій країні. Зокрема вони приїхали у Новий та Старий Биків – дві крихітні цятки на мапі, розділені невеликим струмком.

Місцева жителька Катерина Андруша розповіла, що її донька Вікторія у перші дні вторгнення вирішила покинути свою квартиру у Броварах та поїхати до мами. Дівчина вірила, що там буде безпечніше. Проте вже 27 лютого у сусідні села зайшли російські війська.

Окупанти перетворили місцеву школу у свою базу та почали трощити й грабувати будинки. Вони тероризували місцевих жителів протягом 5 тижнів. За словами пані Катерини, окупанти прийшли до неї додому 25 березня. Вони забрали її доньку, стверджуючи, що вона має у своєму смартфоні інформацію щодо російських військ.

Через 3 дні в полон потрапила й сама Катерина. Вона розповіла, що росіяни тримали її 3 дні в погребі. Нажахана жінка із зав'язаними очима намагалася дізнатися, що трапилося з її донькою.

Мені сказали, що вона в теплій хаті, що вона з ними працює і скоро буде вдома,

– розповіла Катерина.

Відтоді жінка не бачила своєї доньки. Вона зазначила, що не втрачає надії, що Вікторія колись із нею зв'яжеться.

Ольга Явон живе через кілька вулиць. Її сини, 32-річний Ігор та 33-річний Олег, були серед 6 молодих жителів села, яких 27 лютого стратили російські солдати.

"Вони були дуже хороші хлопці. Як я хочу побачити їх знову", – зі сльозами на очах розповіла пані Ольга.

За її словами, окупанти схопили їх після того, як підірвали міст поблизу. Росіяни тримали тіла страчених чоловіків 9 днів, а потім викинули їх на вулицю села з інструкцією терміново поховати.

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