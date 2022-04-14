Йдеться про церкву святого апостола Андрія Первозванного. Більше про це розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук.

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У Бучі з братської могили дістали понад 70 осіб

Мер міста на Київщині заявив, що з братської могили біля церкви дістали тіла 73 жертв. Крім того, Федорук розповів, що серед 403 тіл, які знайшли раніше, вдалося ідентифікувати 167. Зокрема, стало відомо, ким вони були.

Федорук додав, що наразі триває процес упізнання тіл рідними та близькими. Мер Бучі підкреслив, що люди, які переживають за долю своїх рідних вже повертаються до звільненого міста.

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