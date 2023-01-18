Що насправді можуть означати слова Кіссинджера про вступ України в НАТО

Колишній держсек США та лауреат Нобелівської премії миру Генрі Кіссинджер на економічному форумі у Давосі однозначно висловився за вступ України до НАТО.

Західна політична думка еволюціонувала

Він підкреслив, що саме вступ України до НАТО буде логічним завершенням конфлікту між Києвом та Москвою.

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Кіссинджер пояснив, що змінив свою позицію, адже раніше він говорив про те, що Україна має стати нейтральною країною. Він дотримувався цієї позиції навіть після нападу Росії на Україну у 2014 році.

Однак тепер "патріарх" американської дипломатії пояснює, що він дотримувався таких поглядів тому, що вважав, що вступ України до НАТО призведе до тих подій, які вже відбулися. Тому зараз нема жодного сенсу відмовляти Україні у євроатлантичній інтеграції.

Ці слова Генрі Кіссинджера, по суті, демонструють еволюцію усієї західної політичної думки, підходу до стосунків між Україною та Росією, підходу до самого поняття про безпеку у Європі.

Вступ України в НАТО не заважає діалогу з Росією

Абсолютно очевидно, що якби в американських політичних колах та бізнесових колах Заходу не сформувався такий підхід, то Кіссинджер не озвучував би його під час свого публічного виступу. Адже навіть у перші тижні війни його цікавив насамперед діалог з Росією.

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Про необхідність діалогу з Росією, як країною, яка має ядерну зброю, Кіссинджер говорить і зараз. Однак це абсолютно не заважає йому вважати, що такий діалог може відбутися і за умови євроатлантичної інтеграції України.

Такими поглядами можна і потрібно користатися. Ба більше, для багатьох провідних західних політиків вона у найближчі роки стане дороговказом. Цікаво було б, якби сам Кіссинджер, якому у травні виповнюється 100 років, побачив би нашу євроатлантичну інтеграцію. Однак ті, хто хочуть потішити "патріарха" американської дипломатії, мають діяти швидко.