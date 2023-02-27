Залежність Росії від Китаю зростає: чому Пекін активізувався у питанні війни в Україні

Китай активізувався у питанні війни Росії проти України. З одного боку запропонував свій "мирний план" щодо завершення війни, а з іншого – розмірковує над постачанням озброєння країні-агресорці.

Сьогодні Китай досяг таких позицій, коли може конкурувати за глобальне лідерство зі Сполученими Штатами. Про це 24 Каналу розповів експерт-міжнародник та професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі.

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Чому Пекін активізувався у питанні війни в Україні

А сталося це завдяки тому, що він є частиною цього світу, оскільки США та ЄС є найбільшими ринками збути для китайської продукції. Окрім того, Китай досягнув величезних успіхів у співпраці із Заходом, зокрема в економіці, політиці та науково-технологічній сфері.

Тож заробити кілька мільйонів доларів на постачанні Росії озброєння не вартує того, щоб наражатися на санкції, які безперечно будуть запроваджені Заходом, якщо Пекін піде на це.

Тут є лише одна логічна відповідь – політичні амбіції лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який ще не відмовився від ідеї повернення Тайваню військовим шляхом,

– припустив експерт-міжнародник.

Минулого року під час візиту Ненсі Пелосі на Тайвань ми могли спостерігати всі ці навчання та брязкання зброєю з боку Китаю. Водночас зараз західні та китайські ЗМІ пишуть про те, що Пекін може спробувати захопити Тайвань у 2027 році.

Конфлікт Китаю і Тайваню Конфлікт між Китаєм та Тайванем почався в 1949 році, коли після тривалої громадянської війни до влади прийшла Комуністична партія на чолі з Мао Цзедуном. Пекін не визнає Тайвань як незалежну державу, а розглядає його як частину своєї території.



Відтак, використовує економічний та політичний тиск, щоб змусити Тайвань підпорядкуватися. Водночас Тайвань прагне зберегти свою незалежність та демократію, зміцнюючи свої військові та економічні потужності.



Конфлікт між Китаєм та Тайванем створює напруження в регіоні, а світова спільнота стежить за розвитком подій та намагається допомогти знайти для нього мирне рішення.

У цьому контексті, якщо Росія повністю програє війну і виконає "формулу миру" Володимира Зеленського, зокрема відійде на кордони 1991 року, тобто втратить навіть те, що захопила у 2014 – 2015 роках, то це ставить хрест на ймовірних планах Китаю щодо захоплення Тайваню військовим шляхом.

Ялі пояснив, чому Пекін активізувався у питанні війни в Україні: дивіться відео

Китаю вигідне послаблення Росії

Однак поки Пекін не ухвалив відповідного рішення щодо надання країні-агресорці зброї. Цілком ймовірно, що здоровий глузд переможе.

Загалом для Китаю послаблення Росії також несе величезну вигоду,

– зауважив експерт-міжнародник.

Так, китайці мають гарну історичну пам'ять і не забули про території, які країна-агресорка привласнила у 1917 році. На думку Ялі, у значної частини китайської еліти саме таке сприйняття.

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Окрім того, залежність Росії від Китаю збільшується. Так, все йде за планом Пекіна й він поступово економічно поглинає країну-агресорку.

Що стосується інформації щодо ймовірної спроби Китаю повернути Тайвань військовим шляхом, то можливо зараз ця тема набуває розголосу для того, щоб унеможливити навіть думки Сі Цзіньпіна про це.