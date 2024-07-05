Китай – це наддержава-егоїст: що найбільше його дратує в США

Китай намагається просувати власні мирні ініціативи щодо закінчення війни в Україні. Однак його позиція така, що переговори можливі лише за участі Росії. Саме тому Китай і не був представлений на Саміті миру у Швейцарії.

Позицію Пекіна зокрема в цьому питанні потрібно розглядати в контексті його відносин з Росією. Також важливо розуміти, яке місце у світопорядку він визначив для себе. Про це 24 Каналу розповіла головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, зазначивши, що сьогоднішній світоустрій Китай не вважає справедливим.

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Сприймає Росію як слабшого партнера

Китай у співпраці з Росією намагається реалізувати власні інтереси і досягнути важливих для себе цілей, використовуючи Москву як ресурсну базу.

Китай – це наддержава-егоїст, яка переслідує виключно власні національні інтереси. Росія важлива для неї в безпековому та ідеологічному контекстах. Хоча Сі Цзіньпін та Владімір Путін пропагують риторику щодо поліцентричного світоустрою, який передбачає декілька центрів впливу, вони мають розбіжності у поглядах на новий світопорядок,

– наголосила вона.

Якщо Путін бачить поліцентричний світ з Росією в якості одного з ключових центрів сили, то Китай сьогодні не розглядає її як дійсно впливового гравця на світовій арені.

"Пекін уявляє світоустрій як умовну піраміду, на вершині якої – Китай і США, а нижче – менш впливові, але так само потужні країни, зокрема, – Бразилія, Саудівська Аравія, Туреччина. Тому Росію він сприймає як слабшого, другорядного партнера", – зазначила Гриценко.

Намагається створити альтернативу

Сьогоднішній розклад сил у світі Сі Цзіньпін не вважає справедливим з огляду на китайські інтереси.

Китай розглядає себе як одну з найдавніших цивілізацій світу. Тому його дуже дратує те, що така відносно "молода" країна як США посідає потужні позиції та має інструменти впливу на інші держави.

"Тому Пекін і організує об'єднання на кшталт БРІКС, щоб шукати партнерів, які так само незадоволені світопорядком, що існує. Китай прагне створити альтернативу цьому світоустрою, але на сьогодні йому це не вдається", – підкреслила Аліна Гриценко.