Водночас Росії не варто розраховувати на підтримку Китаю. Так думку висловив 24 Каналу радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зазначивши, що Пекін працює тільки на себе.

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Економіка не така потужна, як вважалось

Китай, за його словами, буде заробляти на банках, на обмінних операціях, і це нормальна ситуація для всіх країн. Пекін користується моментом, тому що сьогодні Москва перебуває у повній залежності від нього.

Він не допомагає Росії, а допомагає собі, і безумовно, він спекулятивно використовуватиме цей момент. Китай буде отримувати надприбутки від того, як Росія йде на дно. Китайці сьогодні закладають зовсім інші цифри в можливість закупити якусь російську сировину. Точніше вони буквально виставляють ціну, за якою Росія має їм продавати. А це зовсім невигідно для "Газпрому", який вже є компанією-банкрутом,

– зауважив Подоляк.

Владімір Путін після перепризначення себе президентом, зібрав майже всіх своїх міністрів, очільників великих державних монополій і привіз до Китаю. Там вони домовлялись про певні економічні складові для того, щоб Росія мала розуміння подальших перспектив.

Китай отримав все, що необхідно. Росія не отримала практично нічого, окрім того, що вона все ще підтримується низкою країн у рамках БРІКС, концепції Глобального Півдня чи країн Азійського та Африканського регіону. Це якийсь час буде тримати російську економіку на "апараті штучного дихання",

– припустив радник глави ОПУ.

Оскільки Росія має великий запас міцності, вона ще буде триматися певний час. Однак зараз вже зрозуміло, що вона не є такою потужною, як вважалось до початку повномасштабного вторгнення.

"Тоді говорили, що у Росії така потужна економіка, потужна військова промисловість, такі незвичні види зброї. Сьогодні ми бачимо, що все це не відповідає дійсності", – підкреслив Михайло Подоляк.

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