В то же время России не стоит рассчитывать на поддержку Китая. Такое мнение высказал 24 Каналу советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что Пекин работает только на себя.

К теме "В России началась паника": эксперты рассказали, какими могут быть последствия новых санкций США

Экономика не такая мощная, как считалось

Китай, по его словам, будет зарабатывать на банках, на обменных операциях, и это нормальная ситуация для всех стран. Пекин пользуется моментом, потому что сегодня Москва находится в полной зависимости от него.

Он не помогает России, а помогает себе, и безусловно, он спекулятивно будет использовать этот момент. Китай будет получать сверхприбыли от того, как Россия идет на дно. Китайцы сегодня закладывают совсем другие цифры в возможность закупить какое-то российское сырье. Точнее они буквально выставляют цену, по которой Россия должна им продавать. А это совсем невыгодно для "Газпрома", который уже является компанией-банкротом,

– отметил Подоляк.

Владимир Путин после переназначения себя президентом, собрал почти всех своих министров, руководителей крупных государственных монополий и привез в Китай. Там они договаривались об определенных экономических составляющих для того, чтобы у России было понимание дальнейших перспектив.

Китай получил все, что необходимо. Россия не получила практически ничего, кроме того, что она все еще поддерживается рядом стран в рамках БРИКС, концепции Глобального Юга или стран Азиатского и Африканского региона. Это какое-то время будет держать российскую экономику на "аппарате искусственного дыхания",

– предположил советник главы ОПУ.

Поскольку Россия имеет большой запас прочности, она еще будет держаться определенное время. Однако сейчас уже понятно, что она не является такой мощной, как считалось до начала полномасштабного вторжения.

"Тогда говорили, что у России такая мощная экономика, мощная военная промышленность, такие необычные виды оружия. Сегодня мы видим, что все это не соответствует действительности", – подчеркнул Михаил Подоляк.

США ввели новые санкции против России