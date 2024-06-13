Санкции против Мосбиржи

В новый санкционный список от США в отношении финучреждений, которые работают на поддержку оборонного-промышленного комплекса России, вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД).

К теме Санкции против Московской Биржи: России усложнят доступ к рынкам капитала

Как следствие, Мосбиржа объявила, что не будет проводить торги долларом и евро с 13 июня. Таким образом, это означает, что на бирже больше нельзя будет торговать финансовыми инструментами, акциями, драгоценными металлами и тому подобное.

Напоминаем! В Министерстве финансов США сообщили, что против более 300 физических и юридических лиц в России и третьих странах, которые обеспечивают поддержку российского ВПК, ввели новые санкции.

Как объясняет экономист Олег Гетман во время разговора с 24 Каналом, такие санкции будут иметь дополнительные психологические последствия для восприятия инвесторами и для "игроков" на валютном рынке.

Олег Гетман Экономист, координатор Экономической экспертной платформы В то же время никаких прямых катастрофических последствий для экономики это не будет иметь.

Что ждет курс рубля

После введения санкций наличный курс покупки доллара и евро в отделениях многих московских банков резко вырос, сообщают в Forbes.

Покупка доллара была на уровне 120 рублей,

Евро – на уровне 125 рублей.

В то же время по состоянию на 13 июня, по данным банков России, покупка доллара уже составляет в среднем 91,56 рубля, а продажа – 91 рубль.

Обратите внимание! Официальный курс доллара по данным Центрального Банка России составляет 89,02 рубля, а евро – 95,74 рубля. Примерно на таком же уровне происходили сделки с этими валютами на Московской бирже.

Гетман объясняет, что после введения ограничений торги валютами дальше будут происходить, но уже на внебиржевых площадках.

Девальвировать рубль безусловно будет, но в основном еще и из-за других факторов. Например, по ограничениям для российского сжиженного газа. Это будет больше влиять даже на девальвацию, чем прекращение работы Московской биржи,

– говорит экономист.

На сегодня курс рубля зависит исключительно от сырьевых факторов, то есть от цены на нефть и газ. И как отмечает Гетман, с ценой на газ все пока хорошо, ведь она сейчас на довольно низком уровне.

В то же время по ценам на нефть, от которых зависит 30% наполнения федерального бюджета России и которые являются безумной долей валютной выработки, то здесь есть колебания,

– резюмирует Олег Гетман.

Если цена на нефть подешевеет до 60 – 70 долларов за баррель, то рубль может девальвировать где-то на 10 – 20%. Если же цены будут оставаться на текущем уровне, то и рубль будет плюс-минус держаться.