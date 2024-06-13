Новые санкции

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный прокомментировал новую волну санкций США против России и ее союзников.

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Андрей Пышный Глава Национального банка Украины Мы с командой проанализировали новый масштабный санкционный пакет США в отношении России. И вот что стоит отметить. Персональные блокирующие санкции против Московской Биржи – это, безусловно, мощный удар по финансовой инфраструктуре РФ, что значительно усложнит доступ России к рынкам капитала и проведения расчетов.

Еще одним акцентом этого пакета санкций является существенное повышение риска вторичных санкций для иностранных банков.

Указ Президента США № 14114 в декабре 2023 года ввел возможность применения вторичных санкций США к иностранным финансовым учреждениям, которые проводят/способствуют проведению транзакций или предоставляют услуги лицам, связанным с военно-промышленной базой РФ. Отныне для целей применения вторичных санкций США любое лицо, к которому применены санкции США в рамках санкционной программы в отношении России, считается связанным с российским военно-промышленным сектором,

– написал он.

Поэтому теперь Минфин США следит за деятельностью все иностранные банки, которые были замечены в сотрудничестве с Россией.

Заметьте! Важны и секторальные санкции, то есть запрет на поставку ряда ИТ-услуг и, соответственно, закрытие доступа России к ведущим технологическим решениям от американских поставщиков.

Мы видим еще одно свидетельство лидерства США в поддержке Украины. Я уверен, что в глобальном санкционном направлении Америка и в дальнейшем будет задавать тренды. А Украина с такими мощными партнерами уверенно будет двигаться к конечной цели – полной финансовой изоляции России,

– пояснил Пышный.

Что еще вошло в пакет санкций

Важным шагом стало обнародование Соединенными Штатами новых санкций против России. В санкционный список попала Московская биржа, ключевой игрок на российском рынке торговли валютой и первичных размещений акций российских компаний, среди других субъектов хозяйствования. Это решение знаменует собой заметную эскалацию напряженности в отношениях между двумя странами.

Также туда попали Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. То есть внесение в этот список означает изоляцию от долларовой системы.

Обратите внимание! Московская биржа уже сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро.