Китай надає Москві супутникові знімки для ударів по Україні, – Bloomberg

Китай намагається зберегти нейтралітет під час повномасштабної війни Росії проти України. Однак помітили певні ознаки того, що Пекін посилює свої зв'язки з Москвою.

Видання Bloomberg з посиланням на людей, які знайомі з цим питанням, пише, що на тлі ознак продовження військової інтеграції між двома країнами Китай надав Росії супутникові зображення для військових цілей. Крім цього, він надав також мікроелектроніку та верстати для танків.

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Пекін намагається бути нейтральним

Підтримка Китаю також передбачає оптику, паливо, яке буде використовуватися в ракетах, і розширення космічної співпраці.

Президент Джо Байден висловив занепокоєння Сі Цзіньпіну щодо підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази. МЗС Китаю не відразу відповіло на запит про коментар під час святкових вихідних.

Під час повномасштабного вторгнення Росії до України Пекін намагався показати себе переважно нейтральним, однак він встановив зв'язок з Москвою.

Торгівля між двома країнами сягнула рекордних 240 мільярдів доларів у 2023 році. Сусід Росії став постачальником всього, від одягу до машин і автомобілів, після відтоку західних виробників і численних раундів санкцій. Водночас Росія збільшила експорт вугілля та нафти до Китаю.

Підтримка поглибилась протягом останніх місяців

Китай і Гонконг стали для Москви основними воротами для доступу до обмежених технологій, зокрема чіпів та інтегральних схем, які використовуються у зброї або необхідні для її створення. США та Європейський Союз додали до переліку кілька китайських фірм, які дозволили ці перекази, однак це не вплинуло на загальну ситуацію.

У 2023 році Білий дім також наклав санкції на китайську компанію за надання супутникових знімків російській технологічній фірмі, яка, своєю чергою, передавала їх ПВК "Вагнера".

Пекін також ще не повідомив, чи братиме він участь у саміті, який Україна організовує для узгодження ключових принципів, на яких будуватиме майбутнє мирне врегулювання з Росією.

Китай посилив підтримку Росії в останні місяці. Держсекретар США Ентоні Блінкен попросив союзників порушити проблему безпосередньо перед Китаєм.

США та союзники намагаються донести до Китаю свою стурбованість та вплинути на об'єми підтримки.

Цього тижня міністр фінансів Джанет Єллен також попередила про "значні наслідки", якщо з'ясується, що компанії, зокрема, в Китаї, надають матеріальну підтримку війні Росії проти України та її військово-промислової бази.

Причини занепокоєння

Такі настрої виникають, оскільки Україна зіштовхнулась з критичною нестачею артилерії, а її союзники невпинно намагаються поповнити ці запаси.

Тим часом Росія змогла збільшити своє внутрішнє виробництво зброї, продовжує імпорт ключових компонентів через мережу третіх країн і отримує снаряди та іншу зброю від таких країн, як Північна Корея та Іран.

Водночас немає жодних ознак того, що Китай надавав Росії безпосередньо зброю.