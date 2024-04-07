Китай усиливает связи с Москвой и предоставляет ей спутниковые снимки для ударов по Украине, - Bloomberg

Китай пытается сохранить нейтралитет во время полномасштабной войны России против Украины. Однако заметили определенные признаки того, что Пекин усиливает свои связи с Москвой.

Издание Bloomberg со ссылкой на людей, которые знакомы с этим вопросом, пишет, что на фоне признаков продолжения военной интеграции между двумя странами Китай предоставил России спутниковые изображения для военных целей. Кроме этого, он предоставил также микроэлектронику и станки для танков.

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Пекин пытается быть нейтральным

Поддержка Китая также предусматривает оптику, топливо, которое будет использоваться в ракетах, и расширение космического сотрудничества.

Президент Джо Байден выразил беспокойство Си Цзиньпину относительно поддержки Китаем российской оборонно-промышленной базы. МИД Китая не сразу ответил на запрос о комментарии во время праздничных выходных.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину Пекин пытался показать себя преимущественно нейтральным, однако он установил связь с Москвой.

Торговля между двумя странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году. Сосед России стал поставщиком всего, от одежды до машин и автомобилей, после оттока западных производителей и многочисленных раундов санкций. В то же время Россия увеличила экспорт угля и нефти в Китай.

Поддержка углубилась в течение последних месяцев

Китай и Гонконг стали для Москвы основными воротами для доступа к ограниченным технологиям, в частности чипов и интегральных схем, которые используются в оружии или необходимы для его создания. США и Европейский Союз добавили в перечень несколько китайских фирм, которые позволили эти переводы, однако это не повлияло на общую ситуацию.

В 2023 году Белый дом также наложил санкции на китайскую компанию за предоставление спутниковых снимков российской технологической фирме, которая, свою очередь, передавала их ЧВК "Вагнера".

Пекин также еще не сообщил, будет ли он участвовать в саммите, который Украина организует для согласования ключевых принципов, на которых будет строить будущее мирное урегулирование с Россией.

Китай усилил поддержку России в последние месяцы. Госсекретарь США Энтони Блинкен попросил союзников поднять проблему непосредственно перед Китаем.

США и союзники пытаются донести до Китая свою обеспокоенность и повлиять на объемы поддержки.

На этой неделе министр финансов Джанет Йеллен также предупредила о "значительных последствиях", если выяснится, что компании, в частности, в Китае, оказывают материальную поддержку войне России против Украины и ее военно-промышленной базы.

Причины беспокойства

Такие настроения возникают, поскольку Украина столкнулась с критической нехваткой артиллерии, а ее союзники неустанно пытаются пополнить эти запасы.

Между тем Россия смогла увеличить свое внутреннее производство оружия, продолжает импорт ключевых компонентов через сеть третьих стран и получает снаряды и другое оружие от таких стран, как Северная Корея и Иран.

В то же время нет никаких признаков того, что Китай предоставлял России непосредственно оружие.