Просто під носом у Москви: як Китай потіснив Росію з Центральної Азії

Китай посилює свої впливи у Центральній Азії, поки Росія загрузнула у війні проти України. Нещодавно країна організувала масштабний саміт для держав Центральної Азії без участі Росії.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, зараз ні Китай, ні центральноазійські країни не враховують інтереси Росії.

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Китай відтіснив Росію

Він розповів, що Китаю потрібні нові робочі руки та джерела корисних копалин. З обома завданнями може впоратись Центральна Азія. Росія 20 років була впевнена, що цей регіон перебуває під її впливом, але це вже змінилось.

"Китай доклав максимум зусиль: роздавав кредити, запустив програми "Шовковий шлях" та "Один пояс, один шлях". Робив великі інвестиції в країни Азії й тепер вони всі абсолютно прокитайські та в Росії більше не має шансів", – зазначив Шейтельман.

Михайло Шейтельман про те, як країни Центральної Азії переорієнтувались на Китай: дивитись відео

Зараз Китай також активно займається вигнанням російських військових контингентів з регіону. Наприклад, у Таджикистані китайські військові замінили російських і тепер самі будують укріплення на кордоні з Афганістаном.

Росія більше не безальтернативна

Політтехнолог розповів, що раніше країни Центральної Азії орієнтувались на Росію, тому що не мали альтернативи. Це стосувалось всього: бізнес, навчання, відпочинок.

"В часи Радянського Союзу інфраструктура була збудована з орієнтацією на Москву. Китай це змінює – будує автошляхи, залізничні колії та трубопроводи до себе і в Європу", – додав Шейтельман.

Що відомо про спроби Китаю посилитись у Центральній Азії