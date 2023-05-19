Прямо под носом у Москвы: как Китай потеснил Россию из Центральной Азии

Китай усиливает свое влияние в Центральной Азии, пока Россия погрязла в войне против Украины. Недавно страна организовала масштабный саммит для государств Центральной Азии без России.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, сейчас ни Китай, ни центральноазиатские страны не учитывают интересы России.

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Китай оттеснил Россию

Он рассказал, что Китаю нужны новые рабочие руки и источники полезных ископаемых. С обеими задачами может справиться Центральная Азия. Россия 20 лет была уверена, что регион находится под ее влиянием, но это уже изменилось.

"Китай приложил максимум усилий: раздавал кредиты, запустил программы "Шелковый путь" и "Один пояс, один путь". Делал большие инвестиции в страны Азии и теперь у них все абсолютно прокитайские и у России больше нет шансов", – отметил Шейтельман.

Михаил Шейтельман о том, как страны Центральной Азии переориентировались на Китай: смотреть видео

В настоящее время Китай также активно занимается изгнанием российских военных контингентов из региона. К примеру, в Таджикистане китайские военные заменили российских и теперь сами строят укрепления на границе с Афганистаном.

Россия больше не безальтернативна

Политтехнолог рассказал, что ранее страны Центральной Азии ориентировались на Россию, потому что не имели альтернативы. Это касалось всего: бизнес, обучение, отдых.

"Во времена Советского Союза инфраструктура была построена с ориентацией на Москву. Китай это меняет – строит автодороги, железнодорожные пути и трубопроводы к себе и в Европу", – добавил Шейтельман.

Что известно о попытках Китая усилиться в Центральной Азии