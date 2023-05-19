Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, сейчас ни Китай, ни центральноазиатские страны не учитывают интересы России.

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Китай оттеснил Россию

Он рассказал, что Китаю нужны новые рабочие руки и источники полезных ископаемых. С обеими задачами может справиться Центральная Азия. Россия 20 лет была уверена, что регион находится под ее влиянием, но это уже изменилось.

"Китай приложил максимум усилий: раздавал кредиты, запустил программы "Шелковый путь" и "Один пояс, один путь". Делал большие инвестиции в страны Азии и теперь у них все абсолютно прокитайские и у России больше нет шансов", – отметил Шейтельман.

Михаил Шейтельман о том, как страны Центральной Азии переориентировались на Китай: смотреть видео

В настоящее время Китай также активно занимается изгнанием российских военных контингентов из региона. К примеру, в Таджикистане китайские военные заменили российских и теперь сами строят укрепления на границе с Афганистаном.

Россия больше не безальтернативна

Политтехнолог рассказал, что ранее страны Центральной Азии ориентировались на Россию, потому что не имели альтернативы. Это касалось всего: бизнес, обучение, отдых.

"Во времена Советского Союза инфраструктура была построена с ориентацией на Москву. Китай это меняет – строит автодороги, железнодорожные пути и трубопроводы к себе и в Европу", – добавил Шейтельман.

Что известно о попытках Китая усилиться в Центральной Азии