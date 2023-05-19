Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, зараз ні Китай, ні центральноазійські країни не враховують інтереси Росії.

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Китай відтіснив Росію

Він розповів, що Китаю потрібні нові робочі руки та джерела корисних копалин. З обома завданнями може впоратись Центральна Азія. Росія 20 років була впевнена, що цей регіон перебуває під її впливом, але це вже змінилось.

"Китай доклав максимум зусиль: роздавав кредити, запустив програми "Шовковий шлях" та "Один пояс, один шлях". Робив великі інвестиції в країни Азії й тепер вони всі абсолютно прокитайські та в Росії більше не має шансів", – зазначив Шейтельман.

Михайло Шейтельман про те, як країни Центральної Азії переорієнтувались на Китай: дивитись відео

Зараз Китай також активно займається вигнанням російських військових контингентів з регіону. Наприклад, у Таджикистані китайські військові замінили російських і тепер самі будують укріплення на кордоні з Афганістаном.

Росія більше не безальтернативна

Політтехнолог розповів, що раніше країни Центральної Азії орієнтувались на Росію, тому що не мали альтернативи. Це стосувалось всього: бізнес, навчання, відпочинок.

"В часи Радянського Союзу інфраструктура була збудована з орієнтацією на Москву. Китай це змінює – будує автошляхи, залізничні колії та трубопроводи до себе і в Європу", – додав Шейтельман.

Що відомо про спроби Китаю посилитись у Центральній Азії