Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, зараз ні Китай, ні центральноазійські країни не враховують інтереси Росії.
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Китай відтіснив Росію
Він розповів, що Китаю потрібні нові робочі руки та джерела корисних копалин. З обома завданнями може впоратись Центральна Азія. Росія 20 років була впевнена, що цей регіон перебуває під її впливом, але це вже змінилось.
"Китай доклав максимум зусиль: роздавав кредити, запустив програми "Шовковий шлях" та "Один пояс, один шлях". Робив великі інвестиції в країни Азії й тепер вони всі абсолютно прокитайські та в Росії більше не має шансів", – зазначив Шейтельман.
Михайло Шейтельман про те, як країни Центральної Азії переорієнтувались на Китай: дивитись відео
Зараз Китай також активно займається вигнанням російських військових контингентів з регіону. Наприклад, у Таджикистані китайські військові замінили російських і тепер самі будують укріплення на кордоні з Афганістаном.
Росія більше не безальтернативна
Політтехнолог розповів, що раніше країни Центральної Азії орієнтувались на Росію, тому що не мали альтернативи. Це стосувалось всього: бізнес, навчання, відпочинок.
"В часи Радянського Союзу інфраструктура була збудована з орієнтацією на Москву. Китай це змінює – будує автошляхи, залізничні колії та трубопроводи до себе і в Європу", – додав Шейтельман.
Що відомо про спроби Китаю посилитись у Центральній Азії
- Китай організовує великий саміт для лідерів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Лідери країн зберуться в дні, коли проходитиме саміт G7.
- За даними державних ЗМІ Китаю, це перша особиста зустріч глав держав Центральної Азії з китайським лідером з моменту встановлення дипломатичних відносин після розпаду Радянського Союзу.
- Американські ЗМІ припускають, що Пекін, ймовірно, хоче заручитися підтримкою азійських країн у своєму намаганні бути посередником між Росією та Україною.