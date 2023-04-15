Це більше, ніж "нуль": Росія потрібна Китаю як союзник у потенційній війні проти США

Країна-агресорка оголосила про навчання Тихоокеанського флоту. Можна уявити, що такі навчання – це демонстрація для Китаю, що Росія готова підтримати його у потенційній війні проти США.

Таку тезу 24 Каналу прокоментував політолог Андрій Вігірінський. Він заявив, що це більше, ніж "нуль". Умовно, у випадку конфлікту з Китаєм, на стороні США може бути Австралія, Південна Корея та флот Великої Британії. До підтримки хочуть залучити і ЄС, але деякі західні лідери цього намагаються уникати. Зазначимо, що для перевірки флоту країна-агресорка залучила увесь екіпаж.

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"Це більше, ніж "нуль". Ми говоримо про те, що Китай поки що має певне відставання від військово-морських сил США. А це відставання, принаймні, за кількістю, може компенсувати інший союзник, який у них є. За великим рахунком – Росія", – заявив політолог.

На його думку, це демонстраційні та політичні навчання. Адже вони відбуваються фактично за тиждень після того, як президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву.

"Про те, що він би хотів, щоби ЄС виробив самостійну політику, не був інтегрований чи втягнутий у потенційний конфлікт США з Китаєм на фоні, безпосередньо, Тайваню", – розказав він.

А цей конфлікт може перерости у військовий.

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Росія може стати союзником КНР

"Тобто, союзник США, Франція, каже про те, що "ми не готові чи ми не хочемо бути втягнутими в конфлікт". Союзник Китаю, Росія, каже: "Дивіться, ми готові. Навчання, можливі загрози, ми усвідомлюємо, що загрози скрізь", – зазначив він.

Мовляв, так Росія як "надійний партнер" переводить у бойову готовність флот та робить організаційні заходи для того, аби продемонструвати, що згідно з концепцією зовнішньої політики, вона готова надати допомогу "дружнім країнам".

"Цікаве формулювання в концепції: "Надати тим нашим партнерам, які хоч і не визнані на міжнародному рівні, будь-який вид допомоги заради забезпечення їх суверенітету". Там, в принципі, з прив'язкою до Абхазії це було написано, але все ж таки", – додав Андрій Вігірінський.

Так Росія говорить, що у неї є військова спроможність і що вона готова допомогти "дружнім" до неї країнам або тим, яких вона називає "дружніми".

Ми готові оцю військову спроможність, оцю силу й капітал, який в нас є, бо він виявляється дієвий, застосовувати на вашу користь у протистоянні спільному ворогу". Навіть не ворогу – "заради досягнення наших єдиних спільних цілей в упорядкуванні світу",

– заявив він.

На думку політолога, ця демонстрація – це, фактично, "гра на протилежностях".

"З одного боку, у США ненадійні партнери, такі як Франція, які висловлюють сумніви, відсутність бажання брати участь у військових кампаніях", – зазначив він.

А на противагу, у Китаю є "надійний партнер" – Росія, яка готова взяти участь своїм флотом.

Чи спроможний російський флот

Вігірінський зазначив, що за даними корпорації RAND, сухопутні війська країни-агресорки виснажені, мають втрати, і їх треба відновлювати роками.

"Але водночас, в Росії є авіація, є військово-морський флот, який не залучений у війні на території України й не зазнав шкоди", – сказав політолог.

Він припустив, якщо Тихоокеанський флот країни-агресорки не бере участь у російсько-українській війні, то він може бути одним із партнерів Китаю.

У потенційному гіпотетичному конфлікті, який може виникнути зі Сполученими Штатами. США тепер повинні оцінювати, їх розвідки, спроможність уже об'єднаних сил у можливому конфлікті за Тайвань,

– підсумував політолог.

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