Про це в ефірі 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, росіяни розуміють, що не зможуть захопити Україну, тому хочуть "нічию".

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"Насправді підсвідомо росіяни розуміють, що не мають шансів захопити Україну. У них єдина надія – вийти на "нічию", щоб була патова ситуація і ніхто не виграв. Це Росія зможе видавати за свою перемогу, тому що вони начебто протистояли країнам НАТО, але затримались на українській території", – зауважив він.

Росія може "грати" тільки так

Михайло Подоляк зазначив, що такі дії Росії – це "елемент пропагандистської гри". Він порівняв це із заявами Кремля про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

Це елементи класичної пропагандистської гри Росії. Вони хочуть бути домінантними у порядку денному і постійно генерувати інформаційні приводи для цього. "Бійтесь нас. Ми передаємо тактичну ядерну зброю в Білорусь, використовуємо Балтійський флот для тренування пуску "Іскандерів" чи "Калібрів", підійняли стратегічний флот, який є носієм ядерної зброї,

– вважає він.

Радник голови ОПУ підкреслив, що Росія не може "грати" дипломатично, тому шукає моменти для тиску на світ. На думку країни-агресорки, суспільство припинить допомагати Україні через пропаганду Кремля.

"Глобальне суспільство, на їхню думку, має сказати: "Нам кінець. Все, давайте швиденько визнаймо, що Росія має право вирізати українців". Не треба шукати щось інше, ніж те, що є притаманним примітивній російській пропаганді", – сказав посадовець.

Навчання співпали із потопленням крейсера "Москва"

Зауважимо, що 13 квітня 2022 року ЗСУ завдали нищівного удару по крейсеру "Москва", внаслідок чого він затонув на наступний день. Вже 14 квітня цього року стало відомо про приведення у бойову готовність Тихоокеанського флоту Росії.

Щодо флагманського крейсера "Москва", то минулого року Росія показала, що не контролює Чорноморську акваторію. Росіяни вважали, що повністю заблокують Україну на цьому напрямку й у такий спосіб будуть тиснути. Тобто думали, що домінуватимуть у регіоні й загалом на Південному напрямку,

– пригадав Подоляк.

Радник голови ОПУ вважає, що після втрати флагманського крейсера вже було зрозуміло, що росіяни не контролюють акваторію. Це нашкодило репутації Росії, а ЗСУ показали, що Україна може ефективно протидіяти навіть надсучасній техніці.

"Стало зрозуміло, що ми можемо ефективно протидіяти на Південному напрямку, що Одеса буде не під таким тиском, на який вони розраховували. Не лише Одеса, але той фрагмент Молдови під назвою "Придністров'я". Острів Зміїний, який вони хотіли використовувати як елемент територіального тиску на Україну, буде лише під контролем України. Вони довели, що в Росії не існує флоту, на який треба дивитись з острахом", – підкреслив посадовець.

Росія – це "одна велика потьомкінська дєрєвня"

Як відзначив Подоляк, Росія будувала собі образ держави, яку варто боятися. Наразі лише Україна розуміє, що це цілковита брехня.

Вона будувала такий образ, якого потрібно було боятись. На жаль, лише Україна повністю розуміє, що це блеф, що Росія – це "одна велика потьомкінська дєрєвня", де дурні, корупція і дороги є основними елементами вигляду справжньої Росії. Але образ "бійтесь нас" досі має певні впливи,

– каже радник.

Він зауважив, що Росія досі має певний вплив на світову спільноту, про це свідчать проблеми із постачанням зброї в Україну. Посадовець назвав 2 складові:

Виробництво. Країни не були готові до такої інтенсивної війни у 21 столітті; Страх перед Росією. На Заході досі поширена думка, що це потужна держава.

"Ми дивимось на Росію як на маленьку, технологічно відсталу країну. Але так, територіально велику, яка має сировину, військових і спецслужби, через які вона за допомогою амбасадорів в інших країнах працює над розколом політичного простору цих держав. І от якби до Росії усі ставились, як Україна, то був би інший підхід до цієї війни", – додав Подоляк.

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