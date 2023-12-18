Попри гучні обіцянки: чому китайські компанії побоюються на повну співпрацювати з Росією

Російські пропагандисти почали жалітися, що їм не вдається налагоджувати співпрацю з китайськими компаніями. Але, враховуючи неспівставність ризиків і вигоди від такої співпраці для Пекіна, такі реалії не повинні були б їх дивувати.

Про це 24 Каналу розповів політолог Максим Ялі. Він зауважив, що для Китаю економічна співпраця із Заходом є більш важливою, аніж задоволення усіх забаганок країни-агресора.

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Нюанси китайсько-російської торгівлі

Товарообіг між Росією та Китаєм дійсно зростає, зокрема через те, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти та інших енергоносіїв. Щоправда, на ці закупівлі Китай має дуже вигідні ціни, які є нижчими за світові. Водночас найбільшим партнером Китаю в фінансово-економічній сфері все одно залишаються Сполучені Штати.

Очікують, що у 2023 році товарообіг між Росією та Китаєм вперше сягне до 200 мільярдів доларів. Однак торгівля між США та Китаєм всеодно перевищує цей показник втричі (690 мільярдів доларів у 2022 році). Важливо також, що більша частина цього товарообігу припадає на експорт китайських товарів до США.

Вашингтон вже вводив санкції проти певних китайських компаній за допомогу Росії. Це стало своєрідним попереджувальним сигналом для китайського бізнесу, який натякав, що до таких дій вдаватися не потрібно, адже втрати від американських санкцій набагато перевищують можливий прибуток від співпраці з агресором.

Саме тому китайські компанії не завжди готові до активної співпраці з Росією. Особливо це стосується тих випадків, коли предметом угод із Росією є товари подвійного призначення, у купівлі яких найбільше зацікавлений Кремль.

"Китай чудово розуміє, що залежність російської економіки від китайської зростає. Тому Пекін намагається витиснути з цієї ситуації максимум й отримати максимальні знижки на російські нафту та газ. Його мета – поступово і безповоротно перетворити Росію на ресурсний придаток Піднебесної, не зіпсувавши при цьому відносини із Заходом", – пояснив Ялі.

Якими є дії Китаю на зовнішньополітичній арені