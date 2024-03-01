Відсвяткував прихід весни: у Києві чоловік влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки

В одному зі столичних районів перший день весни відзначили вистрілами з пістолета. Киянин влаштував стрільбу просто з балкона багатоповерхівки.

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про стрілянину у багатоповерховому будинку.

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Налякав сусідів

Поліцейські, які прибули за викликом місцевої мешканки, з'ясували, що з п’ятого поверху багатоповерхівки невідомий чоловік стріляє в повітря.

Порушником виявився киянин 1973 року народження. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.



Під час обшуку в його квартирі поліцейські виявили пістолет травматичної дії, набої та стріляні гільзи, а також пластикову банку з канабісом. Усі ці речі відправлять на експертизу.

Наразі поліція розпочала досудове розслідування за фактом грубого порушення до громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства. За це киянин може сісти у в'язницю на 5 років.

Киянин стріляв у повітря на Борщагівці / Фото Нацполіція

Обстріляв багатоповерхівку з гранатомета

Наприкінці січня у Кривому Розі невідомив обстріляв багатоповерховий будинок із ручного протитанкового гранатомета. Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, у квартирі, куди влучив зловмисник, проживала молода жінка з маленькою дитиною, якій не має ще й року.

На щастя, постраждалих серед людей не було. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статею хуліганство та взялися за пошуки "гранатометника".