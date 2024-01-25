Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею хуліганство. Наразі тривають пошуки зловмисника.

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Обстріляв будинок з РПГ

25 січня приблизно о 5-тій ранку на території Тернівського району міста пролунав вибух у багатоповерхівці.

Як встановило слідство, невідомий поцілив у будинок з ручного протитанкового гранатомета.

Унаслідок вибуху пошкоджень зазнали декілька квартир. Місцеві ЗМІ писали, що у помешканні, куди прийшовся удар, перебувала молода жінка з маленькою дитиною, хлопчиком від року.

На щастя, постраждалих серед людей немає.

У Кривому Розі сталася НП / Фото Нацполіція

Кримінальні історії: останні випадки