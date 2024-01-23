Інцидент стався близько о 4-й годині ранку 23 січня у Мукачеві. Наразі встановлюють усі деталі цього інциденту.

Дивіться також Депутат під час засідання сільради на Закарпатті підірвав гранати: усе, що відомо про трагедію

Невідомі кинули гранату на подвір'я депутата

У поліції повідомили, що на головний пульт центрального спостереження поліції охорони надійшов сигнал "тривога" від одного з об'єктів, а саме з приватного будинку в Мукачеві. Коли правоохоронці прибули на місце події, то виявили, що сигнал тривоги надійшов з території будинку, господарем якого є депутат Закарпатської обласної ради.

Як з'ясувалося, на тривожну кнопку натиснув охоронець, який почув вибух. На щастя, ніхто не постраждав унаслідок вибуху.

На місце подій додатково прибула слідчо-оперативна група Мукачівського районного управління поліції та криміналістична лабораторія ГУНП в Закарпатській області.

Хто кинув гранату на територію будинку, де живе депутат, наразі невідомо. Поліція встановлює усіх причетних до подій. Слідчі кваліфікують події за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом вибуху.

На подвір'я депутата кинули гранату / Фото ГУНП в Закарпатській області

Останні новини Закарпатської області