Викрити схему на митному посту вдалося на "гарячому". СБУ оперативно виявила та затримала 5 учасників злочинної групи.

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За одну зміну посадовці пропускали до 50 автобусів

СБУ разом з Офісом генпрокурора ліквідувала масштабну корупційну схему на митному посту "Тиса" Закарпатської митниці. Слідчі виявили, що 5 посадовців на пункті пропуску "Чоп – Захонь" організували злочинну групу – вони обкладали "даниною" водіїв міжнародних перевезень.

З кожного автобуса фігуранти вимагали до 1,5 тисячі євро. За цю суму чиновники обіцяли перевізникам не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення іноземних товарів, які завозили в Україну. Як встановили слідчі, посадовці за цією схемою "пропускали" до 50 автобусів за зміну.

Співробітники СБУ поетапно задокументували декілька фактів вимагання грошей з перевізників. Під час обшуків за адресами проживання і на території митного посту виявлено великі суми готівки та документи, які свідчать про незаконну діяльність,

– мовиться у повідомленні.

Слідчі зібрали докази й оголосили підозри за статтями:

стаття 28 ККУ – вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією,

стаття 368 ККУ – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Максимальні санкції передбачають позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

СБУ викрила схему на митному посту / Фото СБУ

СБУ викрила полковника СБУ на махінаціях

Працівники СБУ разом з правоохоронцями викрили ще одну схему розкрадання державних коштів. Мовиться про фінансові махінації на оборонних замовленнях для Сил безпеки та оборони України.

Так, у Києві "на гарячому" затримано начальника одного з управлінь Командування Сил підтримки ЗСУ. мав отримати від підприємця хабар у розмірі майже 45 тисяч доларів США. За цю суму він обіцяв укласти договір про поставки оборонних товарів для ЗСУ.

"СБУ затримала обох фігурантів під час передачі першого "траншу" – 14,6 тисячі американських доларів. При цьому сума запланованої угоди підприємця зі Збройними силами становила 36 мільйонів гривень", – повідомили у відомстві.