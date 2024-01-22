Разоблачить схему на таможенном посту удалось на "горячем". СБУ оперативно обнаружила и задержала 5 участников преступной группы.

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За одну смену должностные лица пропускали до 50 автобусов

СБУ вместе с Офисом генпрокурора ликвидировала масштабную коррупционную схему на таможенном посту "Тиса" Закарпатской таможни. Следователи обнаружили, что 5 должностных лиц на пункте пропуска "Чоп – Захонь" организовали преступную группу - они облагали "данью" водителей международных перевозок.

С каждого автобуса фигуранты требовали до 1,5 тысячи евро. За эту сумму чиновники обещали перевозчикам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении иностранных товаров, завозимых в Украину. Как установили следователи, чиновники по этой схеме "пропускали" до 50 автобусов в смену.

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали несколько фактов вымогательства денег с перевозчиками. Во время обысков по адресам проживания и на территории таможенного поста обнаружены большие суммы наличных и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности,

– говорится в сообщении.

Следователи собрали доказательства и объявили подозрения по статьям:

статья 28 УКУ – совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией,

статья 368 УКУ – принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом.

Максимальные санкции предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

СБУ разоблачила схему на таможенном посту / Фото СБУ

СБУ разоблачила полковника СБУ на махинациях

Сотрудники СБУ вместе с правоохранителями разоблачили еще одну схему хищения государственных средств. Речь идет о финансовых махинациях на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины.

Так, в Киеве "на горячем" задержан начальник одного из управлений Командование сил поддержки ВСУ. Он должен был получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тысяч долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

"СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого "транша" – 14,6 тысячи американских долларов. При этом сумма запланированного соглашения предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 миллионов гривен", – сообщили в ведомстве.