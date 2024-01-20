Служба безопасности Украины объявила Петра Симоненко в розыск. Соответствующая информация об этом появилась на сайте Министерства внутренних дел Украины.

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В чем обвиняют лидера коммунистов

На сайте МВД отмечено, что Петр Симоненко скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения скандального политика считается 19 августа 2023 года.

В прошлом году СБУ сообщила ему о подозрении. Он обвиняется в публичных призывах к захвату государственной власти (часть 3 статьи 109 Уголовного кодекса Украины).

Симоненко является не только коммунистом, но и украинофобом. Так, пророссийский политик отрицал Голодомор, прославлял советского диктатора Иосифа Сталина и выступал за возвращение смертной казни. Кроме этого, он поддерживал российскую агрессию против Украины.

Как Симоненко сбежал из Украины

Лидеру украинских коммунистов удалось сбежать при полномасштабном вторжении России. Когда часть Киевской области находилась под временной оккупацией, Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству страны-агрессорки.

В результате Кремль отправил тогда отряд спецназовцев, которых пророссийский политик лично встретил и разместил в собственном имении. В период с 4 по 8 марта 2022 года Симоненко вместе с ними и семьей прошел российские блокпосты и попал на территорию Беларуси. Оттуда этот изменник переместился в Россию.

Последний скандал с Симоненко