В сети показали дом, в котором проживал экслидер коммунистов, пишет 24 Канал. Хотя основная цель коммунизма состоит в устранении социального неравенства, Симоненко, похоже, об этом ничего не известно.

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Российский спецназ помог Симоненко сбежать из дома в Киевской области

Судя по интерьеру роскошного дома, в котором жил Симоненко, ему было глубоко плевать на коммунистическую идеологию.

Именно из этого дома, как пишут в сети, экслидер коммунистов был "эвакуирован" в сопровождении российского спецназа во время оккупации Киевщины.

В сети уже пишут, что интерьер дома Симоненко может посоревноваться разве что с жильем бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки.

В сети показали дом Петра Симоненко / Фото "Реальная Война | Украина"

Коммунизм, который годами Симоненко пропагандировал в Украине, стремится устранить разницу между богатыми и бедными и создать равный доступ к материальным благам и возможностям для всех. Однако эти принципы Симоненко придерживался только на словах.

Также Симоненко "заботился" об Украине только на словах, а когда Россия начала полномасштабное вторжение, то он сразу поддержал агрессора.

В доме Симоненко можно увидеть огромные хрустальные люстры, много золота, в том числе на сантехнике и вензеля на всех возможных поверхностях.

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