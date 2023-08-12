У мережі показали будинок, в якому проживав екслідер комуністів, пише 24 Канал. Хоча основна мета комунізму полягає в усуненні соціальної нерівності, Симоненку, схоже, про це нічого не відомо.

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Російський спецназ допоміг Симоненку втекти з будинку на Київщині

Судячи з інтер'єру розкішного будинку, в якому жив Симоненко, йому було глибоко начхати на комуністичну ідеологію.

Саме з цього будинку, як пишуть у мережі, екслідера комуністів "евакуювали" у супроводі російського спецназу під час окупації Київщини.

У мережі вже пишуть, що інтер'єр будинку Симоненка може позмагатись хіба що із помешканням колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки.

У мережі показали будинок Петра Симоненка / Фото "Реальна Війна | Україна"

Комунізм, який роками Симоненко пропагував в Україні, прагне усунути різницю між багатими і бідними та створити рівний доступ до матеріальних благ і можливостей для всіх. Проте, цих принципів Симоненко дотримувався тільки на словах.

Так само Симоненко "дбав" про Україну тільки на словах, а коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, то він відразу підтримав агресора.

У будинку Симоненка можна побачити величезні кришталеві люстри, багато золота, зокрема на сантехніці та вензелі на всіх можливих поверхнях.

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