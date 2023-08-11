СБУ повідомила про підозру Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі російського спецназу. У СБУ повідомили, що під час окупації Київщини він звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації".

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Симоненка з України вивозив російський спецназ

Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу.

Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розмістив у власному будинку.

У період 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив "супровід" Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі.

Як Симоненко виправдовує війну Росії проти України

З Білорусі він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови "Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання "Союз комуністичних партій – комуністичної партії радянського союзу".

Це повністю прокремлівська організація, яка підконтрольна російській компартії на чолі з її лідером – депутатом держдуми Росії Геннадієм Зюгановим,

– мовиться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, за вказівкою Зюганова керівник забороненої Комуністичної партії України розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви.

Так, у жовтні 2022 року екснардеп взяв участь у так званій "22-й Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій" у Гавані на Кубі. Повідомляється, що під час виступу Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність бойовиків на Донбасі.

За даними слідства, 21 – 22 квітня 2023 року екснардеп взяв участь у з'їзді "антифашистського форуму", який відбувся у Мінську.

Там він висловлювався за продовження війни проти України та виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї Росії.

На підставі зібраних доказів Симоненку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Водночас досудове розслідування триває.

Що відомо про Симоненка та його діяльність