СБУ сообщила о подозрении Симоненко, который во время оккупации Киевщины бежал в Россию в сопровождении российского спецназа. В СБУ сообщили, что во время оккупации Киевщины он обратился к высшему военно-политическому руководству России по поводу его "эвакуации".

Смотрите также Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу сообщили о подозрении в госизмене

Симоненко из Украины вывозил российский спецназ

Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназа.

По прибытии российских спецназовцев экс-нардеп лично их встречал, а затем разместил в собственном доме.

В период 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Как Симоненко оправдывает войну России против Украины

Из Беларуси он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза".

Это полностью прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером – депутатом госдумы России Геннадием Зюгановым,

– говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, по указанию Зюганова руководитель запрещенной Коммунистической партии Украины начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

Так, в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в "22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий" в Гаване на Кубе. Сообщается, что во время выступления Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и боевиков на Донбассе.

По данным следствия, 21 – 22 апреля 2023 года экс-нардеп принял участие в съезде "антифашистского форума", который состоялся в Минске.

Там он высказывался за продолжение войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия России.

На основании собранных доказательств Симоненко сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В то же время досудебное расследование продолжается.

Что известно о Симоненко и его деятельности