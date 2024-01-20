Служба безпеки України оголосила Петра Симоненка у розшук. Відповідна інформація про це з'явилася на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

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У чому звинувачують лідера комуністів

На сайті МВС вказано, що Петро Симоненко переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення скандального політика вважається 19 серпня 2023 року.

Минулого року СБУ повідомила йому про підозру. Він звинувачується у публічних закликах до захоплення державної влади (частина 3 статті 109 Кримінального кодексу України).

Симоненко є не тільки комуністом, а ще й українофобом. Так, проросійський політик заперечував Голодомор, прославляв радянського диктатора Йосипа Сталіна та виступав за повернення смертної кари. Крім цього він підтримував російську агресію проти України.

Як Симоненко втік з України

Лідеру українських комуністів вдалося втекти під час повномасштабного вторгнення Росії. Коли частина Київщини перебувала під тимчасовою окупацією, Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва країни-агресорки.

У результаті Кремль відправив тоді загін спецпризначенців, яких проросійських політик особисто зустрів та розмістив у власному маєтку. У період з 4 по 8 березня 2022 року Симоненко разом з ними та родиною пройшов російські блокпости та потрапив на територію Білорусі. Звідти цей зрадник перемістився до Росії.

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