В Киеве "на горячем" задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ. Известно, что у мужчины был сообщник – гендиректор компании поставщика оборонных товаров.

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Кража государственных денег полковником ВСУ и бизнесменом

Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов.

По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тысяч долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого "транша" – 14,6 тысячи американских долларов. При этом сумма запланированного соглашения предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 миллионов гривен,

– говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, в ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъято почти 10 миллионов гривен. Происхождение этих денег выясняют.

Кроме того, были конфискованы компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновая бухгалтерия с доказательствами преступной схемы.

Злоумышленникам сообщено о подозрении двумя статьями – о принятии предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды и предоставлении всего вышеупомянутого должностному лицу.

Военному инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. В то же время генеральный директор фирмы уведомлен о подозрении в предоставлении такой неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто ее предоставляет.

Известно, что суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – 10 миллионов гривен каждому.

Бизнесмена и полковника ВСУ задержали за хищение денег / Фото СБУ и прокуратуры в сфере обороны Западного региона

В настоящее время идет расследование, устанавливаются и другие возможные участники этой противоправной схемы. Задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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