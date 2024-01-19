В Киеве "на горячем" задержан начальник одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ. Известно, что у мужчины был сообщник – гендиректор компании поставщика оборонных товаров.
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Кража государственных денег полковником ВСУ и бизнесменом
Речь идет о полковнике ВСУ и руководителе львовской компании, которые наладили схему "откатов" при заключении контрактов.
По данным следствия, военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тысяч долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.
СБУ задержала обоих фигурантов во время передачи первого "транша" – 14,6 тысячи американских долларов. При этом сумма запланированного соглашения предпринимателя с Вооруженными силами составила 36 миллионов гривен,
– говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, в ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъято почти 10 миллионов гривен. Происхождение этих денег выясняют.
Кроме того, были конфискованы компьютеры, мобильные телефоны, носители электронной информации, документы и черновая бухгалтерия с доказательствами преступной схемы.
Злоумышленникам сообщено о подозрении двумя статьями – о принятии предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды и предоставлении всего вышеупомянутого должностному лицу.
Военному инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение. В то же время генеральный директор фирмы уведомлен о подозрении в предоставлении такой неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто ее предоставляет.
Известно, что суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – 10 миллионов гривен каждому.
Бизнесмена и полковника ВСУ задержали за хищение денег / Фото СБУ и прокуратуры в сфере обороны Западного региона
В настоящее время идет расследование, устанавливаются и другие возможные участники этой противоправной схемы. Задержанным грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Другие коррупционные скандалы: коротко
- Бизнесмен из Львова Игорь Гринкевич пытался подкупить одного из руководителей Государственного бюро расследований. Речь идет о взятке в размере 500 тысяч долларов при содействии в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. Он являлся одним из главных поставщиков Министерства обороны.
- Бывшие чиновники Министерства обороны получили новые подозрения в коррупционной схеме. Их разоблачили на растрате почти 950 миллионов гривен государственных средств. Речь идет об экс заместителе Министра обороны Украины, бывшем руководителе одного из Департаментов МО и бывшем начальнике управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождении материального обеспечения ВСУ.